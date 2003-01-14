Степанова (Аксенова) Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Аксенова) Ирина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1953

Дата смерти

14.01.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1972

Муж: Степанов Владимир Иванович

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Смерть
14.01.2003
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смоленское кл.

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