Степанова (Аксенова) Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1953
Дата смерти14.01.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1972
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Смерть
14.01.2003
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смоленское кл.