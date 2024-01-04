Петров Пётр Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Пётр Терентьевич

Место рождения

Выселки, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Выселки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Петрова Мария Петровна

Мать ребёнка: Петрова Анастасия

Выселки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.02.1927

Сын: Петров Иван Петрович

Мать ребёнка: Петрова Анастасия

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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