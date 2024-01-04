Петров Пётр Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Петрова Мария Петровна
Мать ребёнка: Петрова Анастасия
Рождение ребёнка
10.02.1927
Сын: Петров Иван Петрович
Мать ребёнка: Петрова Анастасия
Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно