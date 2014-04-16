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Хахалев Антон Эдуардович
Хахалев Антон Эдуардович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.1990
Дата смерти
16.04.2014
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Хахалева (Горбаченко) Людмила
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1990
Отец: не указан
Мать:
Хахалева Людмила
Смерть
16.04.2014
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