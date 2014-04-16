Хахалев Антон Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хахалев Антон Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1990

Дата смерти

16.04.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1990

Отец: не указан

Мать: Хахалева Людмила

Смерть
16.04.2014
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