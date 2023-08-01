Монова А(о)лимпиада Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монова А(о)лимпиада Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1974

Сын: Монов Борис Борисович

Отец ребёнка: Монов Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монова Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монова Валентина Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

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