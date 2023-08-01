Монова А(о)лимпиада Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1974
Отец ребёнка: Монов Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монова Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монова Валентина Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан