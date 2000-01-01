Третьякова (Шишканова) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каданцева Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Третьяков Борис Капитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Вячеслав Борисович
Отец ребёнка: Третьяков Борис Капитонович
Смерть
Неизвестно