Ладыгин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1897
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1027 (1897) Поручители: Ладыгин Тихон Васильев, Ладыгин Яков Титов, Криволапов ИА, Хурсов ВС, Филатов НА
Рождение ребёнка
21.12.1897
Мать ребёнка: Ладыгина Елена Григорьевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1027 (1897) Восприемники: Криволапов ВА, Ладыгина Анастасия Дмитриева
Рождение ребёнка
08.08.1899
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ладыгина Елена Григорьевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1121 (1899) Восприемники: Криволапов Василий Алексеевич, Ладыгина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.04.1902
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ладыгина Елена Григорьевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1474 (1902) Восприемники: Криволапов ИА и Ладыгина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.10.1903
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Ладыгина Елена Григорьевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1522 (1903) Восприемники: Криволапов Иван Алексеевич и Ладыгина Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
01.01.1906
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Ладыгина Елена Григорьевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1650 (1906) Восприемники: Вознесенский ИД, Дуракова ЕГ
Бракосочетание
21.02.1907
Жена: Ладыгина Ольга Федоровна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1697 (1907) приходы с Ново-Михайловка, церкви Покровского женского монастыря, Судьбодаровской, Никольской церковной школы, Нижний Гумбет, Ильинка, Успенка Ладыгин Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно