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Ладыгин Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1897

Жена: Ладыгина Елена Григорьевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1027 (1897) Поручители: Ладыгин Тихон Васильев, Ладыгин Яков Титов, Криволапов ИА, Хурсов ВС, Филатов НА
Рождение ребёнка
21.12.1897

Сын: Ладыгин Федор Иванович

Мать ребёнка: Ладыгина Елена Григорьевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1027 (1897) Восприемники: Криволапов ВА, Ладыгина Анастасия Дмитриева
Рождение ребёнка
08.08.1899

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ладыгина Елена Григорьевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1121 (1899) Восприемники: Криволапов Василий Алексеевич, Ладыгина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.04.1902

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ладыгина Елена Григорьевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1474 (1902) Восприемники: Криволапов ИА и Ладыгина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.10.1903

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Ладыгина Елена Григорьевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1522 (1903) Восприемники: Криволапов Иван Алексеевич и Ладыгина Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
01.01.1906

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Ладыгина Елена Григорьевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1650 (1906) Восприемники: Вознесенский ИД, Дуракова ЕГ
Бракосочетание
21.02.1907

Жена: Ладыгина Ольга Федоровна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1697 (1907) приходы с Ново-Михайловка, церкви Покровского женского монастыря, Судьбодаровской, Никольской церковной школы, Нижний Гумбет, Ильинка, Успенка Ладыгин Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно
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