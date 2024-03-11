Eliyants Phephilia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Eliyants Phephilia

Место рождения

Nizbisi, Georgia (Republic of)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

GG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: O(H)Nanyants Ivane

Отец ребёнка: Ohanyants (Ohanashvili) Zorab

Рождение ребёнка
04.03.1865

Дочь: (O(H)Nanyants) Kitevan

Отец ребёнка: Ohanyants (Ohanashvili) Zorab

Рождение ребёнка
05.10.1875

Дочь: (O(H)Nanyants) Nina

Отец ребёнка: Ohanyants (Ohanashvili) Zorab

Смерть
Неизвестно

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