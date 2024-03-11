Eliyants Phephilia
Место рожденияNizbisi, Georgia (Republic of)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: O(H)Nanyants Ivane
Отец ребёнка: Ohanyants (Ohanashvili) Zorab
Рождение ребёнка
04.03.1865
Дочь: (O(H)Nanyants) Kitevan
Отец ребёнка: Ohanyants (Ohanashvili) Zorab
Рождение ребёнка
05.10.1875
Дочь: (O(H)Nanyants) Nina
Отец ребёнка: Ohanyants (Ohanashvili) Zorab
Смерть
Неизвестно