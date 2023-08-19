Брюхова (Брюхова) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюхова (Брюхова) Ирина Павловна

Место рождения

Бобров, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1899

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобров, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1929

Сын: Лискин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Лискин Григорий Максимович

Смыговка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лискин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Лискин Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Лискин Григорий Максимович

Смыговка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лискин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Лискин Григорий Максимович

Смыговка
Работа или профессия
Неизвестно
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