Брюхова (Брюхова) Ирина Павловна
Место рождения
Дата рождения1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1929
Сын: Лискин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Лискин Григорий Максимович
Смыговка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лискин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Лискин Григорий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Лискин Григорий Максимович
Смыговка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лискин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Лискин Григорий Максимович
Смыговка
Работа или профессия
Неизвестно