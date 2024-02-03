Горбунов Афанасий Аникович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Горбунов Аника Иванович
Мать: не указана
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Рождение ребёнка
1774
Сын: Горбунов Митрофан Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1795 по 1799
в Луговой деревне возле Сполоха Нижнеудинской округи Иркутской губернии https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/199?text=горбунов&snippet=афонасей+анасев+с҃н+%5C007%5Bго... Показать все
Смерть
Неизвестно