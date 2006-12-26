Каткова Валерия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каткова Валерия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2006

Отец: не указан

Мать: Липп Елена Владимировна

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