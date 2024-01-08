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Кивало Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1969

Отец: Кивало Иван

Мать: Кивало Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
09.11.2002

Сын: Кивало Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Кивало Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
12.07.2007

Дочь: Кивало Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Кивало Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
13.06.2008

Сын: Кивало Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Кивало Ирина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кивало Ирина Юрьевна

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