Кивало Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1969
Отец: Кивало Иван
Мать: Кивало Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.2002
Сын: Кивало Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Кивало Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
12.07.2007
Дочь: Кивало Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Кивало Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
13.06.2008
Мать ребёнка: Кивало Ирина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кивало Ирина Юрьевна