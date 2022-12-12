Мясникова (Новичкова) Татьяна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Новичкова) Татьяна Матвеева

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

Вычислено 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854

Отец: Матвей Васильев

Мать: не указана

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
07.02.1875 ст.

Муж: Мясников Никита Петров

Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители деревни (Новых) Челнов крестьяне собственники: по жениху: Степан Лаврентьев (Мясников), Павел Степанов (Мясников) и Иван Дмитриев. по невесте: Дмитрий Матвеев, Иван Васильев и Иван Клементь... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1877 ст.

Сын: Мясников Иван Никитин

Отец ребёнка: Мясников Никита Петров

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1878 ст.

Сын: Мясников Григорий Никитин

Отец ребёнка: Мясников Никита Петров

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1883 ст.

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Мясников Никита Петров

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Родители: деревни Новых Челнов состоящий на службе рядовой Никита Петров (Мясников) и законная жена его Татьяна Матвеева, оба православные
Рождение ребёнка
16.05.1887 ст.

Сын: Мясников Степан Никитин

Отец ребёнка: Мясников Никита Петров

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Родители: деревни (Новых) Челнов уволенный в запас армии рядовой Никита Петров (Мясников) и законная жена его Татьяна Матвеева (Новичкова), оба православные
Рождение ребёнка
14.03.1889 ст.

Дочь: Мясникова Дарья Никитина

Отец ребёнка: Мясников Никита Петров

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1891 ст.

Дочь: Мясникова Дарья Никитина

Отец ребёнка: Мясников Никита Петров

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1893 ст.

Сын: Мясников Пётр Никитич

Отец ребёнка: Мясников Никита Петров

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Никитина

Отец ребёнка: Мясников Никита Петров

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно
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