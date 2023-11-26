Похресный Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти15.03.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Похресный ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1911
Дочь: Франчук Анна Романовна
Мать ребёнка: Похресная Прасковья
Анна Похресная- самая старшая сестра Костя Похресный - брат, Шура Похресная - сестра, Дмитрий Похресный - брат, Иван Похресный - брат (погиб на войне Великой Отечественной войне), Евгения Похресная ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Похресная Прасковья
Смерть
15.03.1953