Похресный Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Похресный Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

15.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Похресный ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1911

Дочь: Франчук Анна Романовна

Мать ребёнка: Похресная Прасковья

Анна Похресная- самая старшая сестра Костя Похресный - брат, Шура Похресная - сестра, Дмитрий Похресный - брат, Иван Похресный - брат (погиб на войне Великой Отечественной войне), Евгения Похресная ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Похресная Прасковья

Смерть
15.03.1953
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