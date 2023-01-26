Череповская Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Череповская Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1939

Дата смерти

26.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1939

Отец: Гарбузов Степан

Мать: Анна Гарбузова

Рождение ребёнка
17.03.1961

Дочь: Чикир Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Череповский Владимир Степанович

Рождение ребёнка
26.10.1969

Дочь: Карпец Елена Владимировна

Отец ребёнка: Череповский Владимир Степанович

Смерть
26.01.2023
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