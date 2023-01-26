Череповская Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1939
Дата смерти26.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1939
Отец: Гарбузов Степан
Мать: Анна Гарбузова
Рождение ребёнка
17.03.1961
Дочь: Чикир Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Череповский Владимир Степанович
Рождение ребёнка
26.10.1969
Дочь: Карпец Елена Владимировна
Отец ребёнка: Череповский Владимир Степанович
Смерть
26.01.2023