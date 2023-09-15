Резниченко (Вильганюк) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезниченко (Вильганюк) Ирина

Резниченко (Вильганюк) Ирина

avatar

Место рождения

Вознесеновка

Дата рождения

07.09.1971

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1971

Отец: Резниченко (барышко) Геннадий

Мать: Резниченко Неонила (Неля)

Рождение ребёнка
13.09.1991

Сын: Вильганюк Дмитрий

Отец ребёнка: Вильганюк Геннадий

Развод
Неизвестно

Муж: Косых Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косых Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарарин Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Вильганюк Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вильганюк Геннадий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close