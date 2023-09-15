Резниченко (Вильганюк) Ирина
Место рождения
Дата рождения07.09.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1971
Рождение ребёнка
13.09.1991
Сын: Вильганюк Дмитрий
Отец ребёнка: Вильганюк Геннадий
Развод
Неизвестно
Муж: Косых Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косых Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарарин Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Вильганюк Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вильганюк Геннадий