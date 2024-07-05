Katzenellenbogen Menucha?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel (Hatskel)
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Wolowelsky David
Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel (Hatskel)
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Auerbach (Valevalska) Chava Chatzkel
Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel (Hatskel)