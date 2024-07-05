Katzenellenbogen Menucha? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиKatzenellenbogen Menucha?

Katzenellenbogen Menucha?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1853 г.р.
Около 1860 г.р.
1864 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel (Hatskel)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel (Hatskel)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel (Hatskel)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel (Hatskel)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel (Hatskel)

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853

Сын: Wolowelsky Moses Leib

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel (Hatskel)

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Wolowelsky David

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel (Hatskel)

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Auerbach (Valevalska) Chava Chatzkel

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel (Hatskel)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.