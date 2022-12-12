Пахомова (Еленевская) София Кузьминична
Место рождения
Дата рождения02.01.1867 ст.
Дата смерти22.01.1915 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1867 ст.
Бракосочетание
08.02.1889 ст.
Рождение ребёнка
16.11.1889 ст.
Дочь: Ромакова Елена Павловна
Отец ребёнка: Пахомов Павел Александрович
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
17.05.1891 ст.
Отец ребёнка: Пахомов Павел Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.01.1915 ст.
Тула, город Тула, Тульская область