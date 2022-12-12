Пахомова (Еленевская) София Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Еленевская) София Кузьминична

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

02.01.1867 ст.

Дата смерти

22.01.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1867 ст.

Отец: Еленевский Кузьма Самойлович

Мать: Еленевская Софья Дмитриевна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
08.02.1889 ст.

Муж: Пахомов Павел Александрович

Рождение ребёнка
16.11.1889 ст.

Дочь: Ромакова Елена Павловна

Отец ребёнка: Пахомов Павел Александрович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
17.05.1891 ст.

Сын: Пахомов Евгений Павлович

Отец ребёнка: Пахомов Павел Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.01.1915 ст.
Тула, город Тула, Тульская область
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