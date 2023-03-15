Мартынов Александр Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.200
Дочь: Мартынова Василиса Александровна
Мать ребёнка: Мартынова Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
30.09.?
Сын: Мартынов Савелий Александрович
Мать ребёнка: Мартынова Евгения Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно