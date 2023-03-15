Мартынов Александр Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Александр Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.200

Дочь: Мартынова Василиса Александровна

Мать ребёнка: Мартынова Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
30.09.?

Сын: Мартынов Савелий Александрович

Мать ребёнка: Мартынова Евгения Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Евгения Владимировна

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