Панченко (Ленковец Шиковец) Эмма Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко (Ленковец Шиковец) Эмма Юрьевна

Место рождения

Борисов, Борисовский район, Минская область

Дата рождения

23.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЭП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1990

Отец: Ленковец Юрий

Мать: Шиковец Татьяна Петровна

Борисов, Борисовский район, Минская область
Бракосочетание
24.07.2010

Муж: Панченко Валерий Борисович

Борисов, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.09.2011

Дочь: Панченко София Валерьевна

Отец ребёнка: Панченко Валерий Борисович

Рождение ребёнка
06.08.2020

Дочь: Панченко Ангелина Валерьевна

Отец ребёнка: Панченко Валерий Борисович

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