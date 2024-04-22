Панченко (Ленковец Шиковец) Эмма Юрьевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1990
Отец: Ленковец Юрий
Мать: Шиковец Татьяна Петровна
Бракосочетание
24.07.2010
Рождение ребёнка
20.09.2011
Дочь: Панченко София Валерьевна
Отец ребёнка: Панченко Валерий Борисович
Рождение ребёнка
06.08.2020
Дочь: Панченко Ангелина Валерьевна
Отец ребёнка: Панченко Валерий Борисович