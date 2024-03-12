Нагорняк Аксентий Аксентиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорняк Аксентий Аксентиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Нагорняк Аксентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Аксентьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагорняк Михаил Аксентьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич

Мать ребёнка: не указана

Новоселица, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагорняк Никита Аксентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1903
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