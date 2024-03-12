Нагорняк Аксентий Аксентиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1903
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Нагорняк Аксентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Аксентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагорняк Михаил Аксентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич
Новоселица, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагорняк Никита Аксентьевич
Смерть
1903