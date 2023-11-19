Второва Марфа Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВторова Марфа Ефимова

Второва Марфа Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1842

Сын: Второв Иван

Отец ребёнка: Второв Василий

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Второв Василий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close