Второва Марфа Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1842
Сын: Второв Иван
Отец ребёнка: Второв Василий
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Второв Василий
Смерть
Неизвестно