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Прокопьев Евгений Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1959

Отец: Прокопьев Леонид Прокопьевич

Мать: Аристархова Людмила Аристарховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1984

Сын: Прокопьев Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Прокопьева Лена Анатольевна

Рождение ребёнка
20.05.1987

Сын: Прокопьев Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Прокопьева Лена Анатольевна

Рождение ребёнка
31.12.1988

Сын: Прокопьев Игорь Евгеньевич

Мать ребёнка: Прокопьева Лена Анатольевна

Рождение ребёнка
30.03.2014

Сын: Прокопьев Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Тарасова Наталия Геннадьевна

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