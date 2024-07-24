Прокопьев Евгений Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1959
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1984
Сын: Прокопьев Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Прокопьева Лена Анатольевна
Рождение ребёнка
20.05.1987
Сын: Прокопьев Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Прокопьева Лена Анатольевна
Рождение ребёнка
31.12.1988
Сын: Прокопьев Игорь Евгеньевич
Мать ребёнка: Прокопьева Лена Анатольевна
Рождение ребёнка
30.03.2014
Сын: Прокопьев Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Тарасова Наталия Геннадьевна