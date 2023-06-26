Кравченко Юлия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1985
Дочь: Кравченко Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Кравченко Виктор Борисович
Рождение ребёнка
07.05.1986
Сын: Кравченко Денис Викторович
Отец ребёнка: Кравченко Виктор Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Анна Викторовна
Отец ребёнка: Кравченко Виктор Борисович