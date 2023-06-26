Кравченко Юлия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Юлия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1985

Дочь: Кравченко Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Кравченко Виктор Борисович

Рождение ребёнка
07.05.1986

Сын: Кравченко Денис Викторович

Отец ребёнка: Кравченко Виктор Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Анна Викторовна

Отец ребёнка: Кравченко Виктор Борисович

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