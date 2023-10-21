Потапов Иосиф Мефодьевич
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Мефодий Андреевич
Соболеково, Россия
Бракосочетание
20.01.1893
Рождение ребёнка
18.01.1903
Дочь: Ксения Иосифовна
Мать ребёнка: Потапова Юлиания Андреевна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
08.07.1904
Сын: Потапов Александр Иосифович
Мать ребёнка: Потапова Юлиания Андреевна
Соболеково, Россия
Смерть
Неизвестно