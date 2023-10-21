Потапов Иосиф Мефодьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапов Иосиф Мефодьевич

Потапов Иосиф Мефодьевич

avatar

Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мефодий Андреевич

Соболеково, Россия
Бракосочетание
20.01.1893

Жена: Потапова Юлиания Андреевна

Рождение ребёнка
18.01.1903

Дочь: Ксения Иосифовна

Мать ребёнка: Потапова Юлиания Андреевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
08.07.1904

Сын: Потапов Александр Иосифович

Мать ребёнка: Потапова Юлиания Андреевна

Соболеково, Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close