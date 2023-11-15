Doubrovskii (Дубровский) Сергей
Место рожденияС. Климово Тверская губерния
Дата рождения20.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1885
С. Климово Тверская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1920
Сын: Doubrovskii (дубровский) Вячеслав
Мать ребёнка: Doubrovskaya (дубровская) Любовь
г. Кашира
Рождение ребёнка
21.11.1922
Сын: Doubrovskii (дубровский) Игорь Сергеевич
Мать ребёнка: Doubrovskaya (дубровская) Любовь
Богословское, Ясногорский район, Тульская обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
14.12.1923
Дочь: Martynenko (мартыненко) Нина
Мать ребёнка: Doubrovskaya (дубровская) Любовь
С.Богословское Тульская губерния
Смерть
Неизвестно