Doubrovskii (Дубровский) Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Doubrovskii (Дубровский) Сергей

Место рождения

С. Климово Тверская губерния

Дата рождения

20.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1885

Отец: Doubrovskii (дубровский) Василий

Мать: Doubrovskaya (дубровская) Мария Дмитриевна

С. Климово Тверская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1920

Сын: Doubrovskii (дубровский) Вячеслав

Мать ребёнка: Doubrovskaya (дубровская) Любовь

г. Кашира
Рождение ребёнка
21.11.1922

Сын: Doubrovskii (дубровский) Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: Doubrovskaya (дубровская) Любовь

Богословское, Ясногорский район, Тульская обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
14.12.1923

Дочь: Martynenko (мартыненко) Нина

Мать ребёнка: Doubrovskaya (дубровская) Любовь

С.Богословское Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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