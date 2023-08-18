Колотова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1997