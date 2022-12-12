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Грибкова Анна Ивановна

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Место рождения

Малое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Конкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дрыкин Иван Константинович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Дрыкина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Дрыкин Иван Константинович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Дрыкин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Дрыкин Иван Константинович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Дрыкина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дрыкин Иван Константинович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрыкин Иван Константинович

Смерть
1977
Малое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
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