Грибкова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Конкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дрыкин Иван Константинович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Дрыкина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Дрыкин Иван Константинович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Дрыкин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Дрыкин Иван Константинович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Дрыкина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дрыкин Иван Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977