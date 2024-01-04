Карлагин Константин Лаврович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарлагин Константин Лаврович

Карлагин Константин Лаврович

Место рождения

Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

13.05.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1865

Отец: Карлагин Лавр Яковлевич

Мать: Карлагина Екатерина Аксентиевна

Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close