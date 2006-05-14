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Фокин Вячеслав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1936

Дата смерти

14.05.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1936

Отец: Фокин Михаил

Мать: Фокина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фокина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
01.10.1966

Дочь: Решетникова Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Фокина Нина Николаевна

Смерть
14.05.2006
Балаклея, Харківська область
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