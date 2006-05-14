Фокин Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1936
Дата смерти14.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1936
Отец: Фокин Михаил
Мать: Фокина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фокина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
01.10.1966
Дочь: Решетникова Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Фокина Нина Николаевна
Смерть
14.05.2006
Балаклея, Харківська область