Клименок Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1935
Отец: Клименок Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.02.1981
Жена: Бусел Тамара Семеновна
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Михайловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край