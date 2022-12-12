Клименок Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименок Иван Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1935

Отец: Клименок Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
10.02.1981

Жена: Бусел Тамара Семеновна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Михайловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
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