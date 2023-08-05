Перминова Вера Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерминова Вера Тимофеевна

Перминова Вера Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1958

Отец: не указан

Мать: Липатникова Любовь

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close