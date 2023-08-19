Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ф Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Ф Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ф Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Ф Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ф Алексей Алексеевич
Смерть
Неизвестно