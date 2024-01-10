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Исмулла

Место рождения

Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1870

Сын: Исмуллин Биктимир

Мать ребёнка: не указана

Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
После 1870
Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
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