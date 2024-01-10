Исмулла
Место рожденияСело Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1870
Сын: Исмуллин Биктимир
Мать ребёнка: не указана
Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
После 1870
Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия