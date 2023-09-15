Бутырский Емельян Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутырский Емельян Михайлович

Бутырский Емельян Михайлович

Место рождения

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутырский Михаил Тимофеевич

Мать: не указана

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1882

Дочь: Пелагея Емельяновна

Мать ребёнка: Бутырская Васса Иванова

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Бутырская Васса Иванова

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутырская Васса Иванова

Место жительства
Неизвестно
Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close