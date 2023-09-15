Бутырский Емельян Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бутырский Михаил Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1882
Дочь: Пелагея Емельяновна
Мать ребёнка: Бутырская Васса Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Бутырская Васса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутырская Васса Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно