Косенкова (Желудкова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенкова (Желудкова) Валентина Григорьевна

Место рождения

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1934

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Желудков Григорий Владимирович

Мать: не указана

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
1953

Муж: Косенков Михаил Семёнович

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Косенков Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Косенков Михаил Семёнович

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Косенков Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Косенков Михаил Семёнович

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1965

Сын: Косенков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Косенков Михаил Семёнович

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
2017
Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
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