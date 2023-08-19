Косенкова (Желудкова) Валентина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Желудков Григорий Владимирович
Мать: не указана
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Косенков Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Косенков Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Косенков Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1965
Сын: Косенков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Косенков Михаил Семёнович
Смерть
2017