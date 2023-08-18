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Калинин Сидор Фефилов

Место рождения

дер. Синицынская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1666 г.р.

Мать

Около 1668 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Калинин Фефил (Фефилко) Иванов

Мать: Калинина Акилина Зиновьева

дер. Синицынская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Синицынская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719
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