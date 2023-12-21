Птицын Максим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птицын Максим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1934

Дочь: Мохначева Валентина Максимовна

Мать ребёнка: Янкова Мария Тимофеевна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птицын Геннадий Максимович

Мать ребёнка: Янкова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шулаева Лариса Максимовна

Мать ребёнка: Янкова Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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