Птицын Максим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1934
Дочь: Мохначева Валентина Максимовна
Мать ребёнка: Янкова Мария Тимофеевна
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Птицын Геннадий Максимович
Мать ребёнка: Янкова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шулаева Лариса Максимовна
Мать ребёнка: Янкова Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно