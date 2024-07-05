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Федира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

1834 - 46
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафон Саввин

Место жительства
Неизвестно
Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Смирнов Полуэкт Агафонович

Отец ребёнка: Агафон Саввин

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1811 - 4, 1834 - 25
Рождение ребёнка
1813

Сын: Смирнов Пётр Агафонович

Отец ребёнка: Агафон Саввин

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1816 - 3, 1834 - 21, 1850 - 37, 1858 - 44
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Смирнова Лукерия Агафоновна

Отец ребёнка: Агафон Саввин

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1816 - новорождённая,1834 - 17
Рождение ребёнка
1819

Сын: Смирнов Тихон Агафонович

Отец ребёнка: Агафон Саввин

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1834 - 15, 1850 - 31, 1858 - 38
Смерть
Неизвестно

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