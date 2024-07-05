Федира
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
1834 - 46
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафон Саввин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Смирнов Полуэкт Агафонович
Отец ребёнка: Агафон Саввин
1811 - 4, 1834 - 25
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Агафон Саввин
1816 - 3, 1834 - 21, 1850 - 37, 1858 - 44
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Смирнова Лукерия Агафоновна
Отец ребёнка: Агафон Саввин
1816 - новорождённая,1834 - 17
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Агафон Саввин
1834 - 15, 1850 - 31, 1858 - 38
Смерть
Неизвестно