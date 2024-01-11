(Латыпова) Савия Гильмутдиновна
Место рожденияд.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мутагар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мутагар
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно