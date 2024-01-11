(Латыпова) Савия Гильмутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Латыпова) Савия Гильмутдиновна

Место рождения

д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович

Мать: Латыпова Шагида Хузиахметовна

д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мутагар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мутагар

Смерть
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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