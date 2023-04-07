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Рузаева Светлана Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1987

Отец: Рузаев Юрий Борисович

Мать: Дерезенко Анна Петровна

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