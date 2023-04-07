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Рузаева Светлана Юрьевна
Рузаева Светлана Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.1987
Пол
Женский
Отец
Рузаев Юрий Борисович
Мать
Дерезенко Анна Петровна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1987
Отец:
Рузаев Юрий Борисович
Мать:
Дерезенко Анна Петровна
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