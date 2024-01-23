Лысенков Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Нестеровской волости д. Семково
Рождение ребёнка
25.07.1916
Дочь: Лысенкова Елизавета Анатольевна
Мать ребёнка: Лысенкова София Алексеевна
Воспр .- той же деревни крестьянская дочь-девица Евстолия Александровна Кузнецова
Рождение ребёнка
14.01.1919
Сын: Лысенков Павел Анатольевич
Мать ребёнка: Лысенкова София Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно