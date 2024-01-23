Лысенков Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенков Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нестеровской волости д. Семково
Рождение ребёнка
25.07.1916

Дочь: Лысенкова Елизавета Анатольевна

Мать ребёнка: Лысенкова София Алексеевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр .- той же деревни крестьянская дочь-девица Евстолия Александровна Кузнецова
Рождение ребёнка
14.01.1919

Сын: Лысенков Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Лысенкова София Алексеевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенкова София Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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