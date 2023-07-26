Гусев Никита Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1816
Дочь: Трифонова Александра Никитовна
Мать ребёнка: Гусева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.1827
Дочь: Артёмова Марья Никитовна
Мать ребёнка: Гусева Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно