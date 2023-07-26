Гусев Никита Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Никита Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1816

Дочь: Трифонова Александра Никитовна

Мать ребёнка: Гусева Авдотья Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1827

Дочь: Артёмова Марья Никитовна

Мать ребёнка: Гусева Авдотья Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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