Скворцова Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1953
Дата смерти07.03.?
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.09.1972
Сын: Степанов Николай Викторович
Отец ребёнка: Степанов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
25.11.1973
Сын: Степанов Александр Викторович
Отец ребёнка: Степанов Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.?