Скворцова Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1953

Дата смерти

07.03.?

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Пушкарёва Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1972

Сын: Степанов Николай Викторович

Отец ребёнка: Степанов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
25.11.1973

Сын: Степанов Александр Викторович

Отец ребёнка: Степанов Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Виктор Николаевич

Смерть
07.03.?
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