Кайдаров Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайдаров Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1965

Дата смерти

11.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1965

Отец: Дуля Николай Иванович

Мать: Кайдарова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кайдарова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Кайдарова Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайдаров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кайдарова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайдарова Тамара

Смерть
11.11.2004
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