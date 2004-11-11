Кайдаров Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1965
Дата смерти11.11.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1965
Отец: Дуля Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайдарова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Кайдарова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайдаров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кайдарова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кайдарова Тамара
Смерть
11.11.2004