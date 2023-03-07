Тарабрин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.
Отец: Тарабрин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1909 ст.
Кинель-Черкасская, Вознесенская церковь Запись №-74
Рождение ребёнка
20.07.1912 ст.
Мать ребёнка: Тарабрина Александра Егоровна
№-144м
Рождение ребёнка
12.05.1914 ст.
Мать ребёнка: Тарабрина Александра Егоровна
Рождение ребёнка
29.04.1915 ст.
Дочь: Тарабрина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Тарабрина Александра Егоровна
№-75ж
Смерть
После 1918