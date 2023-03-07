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Тарабрин Иван Михайлович

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Место рождения

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1891 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.

Отец: Тарабрин Михаил

Мать: не указана

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1909 ст.

Жена: Тарабрина Александра Егоровна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Кинель-Черкасская, Вознесенская церковь Запись №-74
Рождение ребёнка
20.07.1912 ст.

Сын: Тарабрин Иоанн Иванович

Мать ребёнка: Тарабрина Александра Егоровна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
№-144м
Рождение ребёнка
12.05.1914 ст.

Сын: Тарабрин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Тарабрина Александра Егоровна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.04.1915 ст.

Дочь: Тарабрина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Тарабрина Александра Егоровна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
№-75ж
Смерть
После 1918
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