Ободов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ободов Владимир

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

18.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
10.04.1986

Сын: Ободов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ободова Галина Ивановна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
29.05.1992

Сын: Ободов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Ободова Галина Ивановна

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ободова Галина Ивановна

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