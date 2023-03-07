Ободов Владимир
Место рождения
Дата рождения18.06.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1986
Сын: Ободов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ободова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.1992
Сын: Ободов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Ободова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ободова Галина Ивановна