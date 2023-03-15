Schroter (Шретер) Wilhelm (Василий Иванович)
Место рожденияLelm, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland
Дата рождения30.12.1791
Дата смерти08.07.1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Lelm, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шретер (schroter) Анатолий (Anatoly)
Мать ребёнка: Шретер Наталия (Nataly) Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Смерть
08.07.1851
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область