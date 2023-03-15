Schroter (Шретер) Wilhelm (Василий Иванович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schroter (Шретер) Wilhelm (Василий Иванович)

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Место рождения

Lelm, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland

Дата рождения

30.12.1791

Дата смерти

08.07.1851

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Lelm, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шретер (schroter) Анатолий (Anatoly)

Мать ребёнка: Шретер Наталия (Nataly) Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Schroter (шретер) Аркадий (Arkadi) Васильевич

Мать ребёнка: Шретер Наталия (Nataly) Ивановна

Смерть
08.07.1851
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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