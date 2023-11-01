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Пыжев Семен Фадеевич
Пыжев Семен Фадеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1726
Пол
Мужской
Отец
Пыжев Фадей Игнатович
Мать
Мавра
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец:
Пыжев Фадей Игнатович
Мать:
Мавра
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