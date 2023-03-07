Макеенков Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеенков Владимир Иванович

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Место рождения

Ружное, Карачевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

09.02.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Ружное, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.09.1988

Сын: Макеенков Павел Владимирович

Мать ребёнка: Макеенкова Елена Сергеевна

Лужецкая, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.03.1993

Дочь: Кленова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Макеенкова Елена Сергеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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