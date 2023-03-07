Макеенков Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения09.02.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1988
Сын: Макеенков Павел Владимирович
Мать ребёнка: Макеенкова Елена Сергеевна
Лужецкая, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.03.1993
Дочь: Кленова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Макеенкова Елена Сергеевна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область