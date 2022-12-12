Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Лукьян Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Устинья Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно