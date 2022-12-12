Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Лукьян Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Устинья Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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